Магомед-Гаджияв Кадиев возглавил Кизилюртовский район Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов назначил Магомед-Гаджиява Кадиева временно исполняющим обязанности главы Кизилюртовского района. Указ вышел 6 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Магомед-Гаджияв Кадиев сменил Рустама Татарханова, который руководил районом с июня 2021 года — почти пять лет. Причины смены кадров пока не называют официально.

Район с населением около 72 тыс. человек сталкивается с типичными для Дагестана вызовами: сельское хозяйство дает 40% ВРП, но засухи 2025 года сократили урожай зерновых на 15%. Инфраструктура отстает — федеральная трасса Р-277 требует ремонта на 120 км, а безработица держится на 12,5%. Сергей Меликов усиливает контроль за районами и городами после волны отставок: в 2025 году уволили 18 глав муниципалитетов за коррупцию и невыполнение планов.

Ранее, в августе 2025 года, Сергей Меликов поставил Саида Маматханова врио мэра города Кизилюрт — он сменил Магомеда Магомедова, которого обвинили в убийстве и растрате на 28 млн руб. Городское собрание назначило Саида Маматханова мэром в ноябре 2025 года.

Станислав Маслаков