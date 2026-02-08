Московский суд арестовал бывшего главу курганского департамента АПК

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору департамента агропромышленного комплекса Курганской области, действующему заместителю губернатора Чукотского автономного округа Павлу Кощееву, обвиняемому в получении особо крупной взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Павла Кощеева задержали 5 февраля. Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале сообщил, что идут следственные действия, связанные с предыдущим местом работы господина Кощеева. Замгубернатора — начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО отстранили от занимаемой должности на время следствия.

Правоохранительные органы не раскрывают детали уголовного дела.

Павел Кощеев возглавлял департамент АПК Курганской области с января 2022 года по апрель 2024-го. В августе того же года он стал исполнять обязанности замгубернатора — начальника департамента АПК Чукотки по приглашению главы региона Владислава Кузнецова, который в 2019-2021 годах был заместителем губернатора Курганской области.