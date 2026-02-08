В 2026 году в России появится несколько десятков новых научных журналов

В этом году число российских научных журналов вырастет на несколько десятков. Об этом ТАСС сообщил руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин.

Сейчас издательство «Наука» выпускает более 200 наименований научных и научно-популярных журналов, отметил господин Фомин. Среди них — 141 журнал Российской академии наук (РАН) и журналы, которые выпускают в сотрудничестве с научными центрами, вузами и научными коллективами. «В 2026 году увеличится количество журналов РАН, их станет 150, и на несколько десятков увеличится количество журналов издательства»,— сообщил руководитель издательства.

В 2027 году количество выпускаемых журналов превысит 300, заявил Михаил Фомин. По его словам, это позволит приблизиться к числу, которое выходило в начале века: в 2001 году выпускалось 335 журналов.

«Наука» в этом году также начнет выпускать учебники для высших учебных заведений. Речь прежде всего идет об учебниках и пособиях по наукам о Земле, разработанных специалистами Географического факультета МГУ. Как отметил господин Фомин, по некоторым направлениям — в частности, по географии населения — новые учебники не издавались с советского периода.