Ликвидация последствий аварии на сетях в Бодайбо идет в режиме региональной ЧС

Завершить восстановительные работы в Бодайбо, начатые из-за перемерзания водовода 30 января, к 8 февраля не удалось. Они продолжаются в условиях введенного 6 февраля режима ЧС регионального масштаба. Работы возглавляет первый вице-губернатор Иркутской области Роман Колесов.

«За сегодня восстановлено теплоснабжение еще двух домов. Итого — 10 домов и школа №3. Это индивидуальные жилые дома… В них проживает 87 человек, в том числе 15 детей. Завтра в планах начать запитывать здание коррекционной школы»,— сообщил 7 февраля глава региона Игорь Кобзев.

Фонд капитального ремонта Иркутской области после обследования зданий отправил предложение мэрии Бодайбо на ремонт 35 домов. По данным губернатора, 9 февраля городские власти подготовят постановление о ремонте, а «после 15 февраля подрядчик будет готов выходить на ремонт первых восьми домов».

«В соответствии с действующими решениями в условиях режима ЧС выставление счетов (за январь.— «Ъ») за электроснабжение по всем жилым домам и помещениям, расположенным в зоне ЧС, временно приостановлено»,— сообщила, в свою очередь, администрация Бодайбо и района.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 30 января, когда из-за морозов вышел из строя водовод на ул. Мира. В результате была остановлена работа четырех котельных. Без водоснабжения и тепла остался 141 дом с 1,3 тыс. жильцов.

Валерий Лавский