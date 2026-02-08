Волейболисты «Локомотива» в Новосибирске обыграли «Зенит-Казань»

Новосибирский «Локомотив» обыграл лидера мужской волейбольной российской Суперлиги — «Зенит-Казань». Матч 23-го тура прошел на «Локомотив Арене» 7 февраля.

Уступив первый сет, хозяева проигрывали и к концу второго — 15:22, но смогли переломить ход игры. Итоговый счет — 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13). Диагональный «Локомотива» Илья Казаченков набрал 23 очка. У «Зенита-Казань» прервалась победная серия из 17 матчей.

Другие сибирские клубы в этом туре также одержали победы. Красноярский «Енисей» одолел дома МГТУ (Москва) 3:1, а кемеровский «Кузбасс» в гостях — ярославский «Ярославич» 3:0.

Валерий Лавский