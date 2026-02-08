Посол Келин: каналы дипломатической связи Москвы и Лондона открыты

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что каналы дипломатической связи Москвы и Лондона на случай экстренных ситуаций остаются открытыми. Он уточнил, что в столицах продолжают проводиться встречи дипломатов двух стран.

«Дипломатические отношения между нашими странами сохраняются. В Лондоне все-таки понимают, что полностью заблокировать работу посольства означает риск необратимой деградации вплоть до разрыва дипотношений»,— сказал господин Келин «РИА Новости».

По словам посла, российские дипломаты продолжают посещать МИД Великобритании, а британские дипломаты — МИД России. По его словам, назвать продуктивным диалог нельзя. Он пояснил, что в таких контактах «британцы твердо следуют официальной позиции».