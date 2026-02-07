Все призеры Олимпийских игр в Италии 7 февраля

В субботу, 7 февраля, на XXV зимней Олимпиаде были разыграны первые комплекты медалей.

Горнолыжный спорт, скоростной спуск (мужчины). 1. Франьо фон Алльмен (Швейцария); 2. Джованни Францони; 3. Доминик Парис (оба — Италия).

Лыжные гонки, скиатлон (женщины). 1. Фрида Карлссон; 2. Эбба Андерссон (обе — Швеция); 3. Хейди Венг (Норвегия); … 17. Дарья Непряева (Россия).

Конькобежный спорт, 3000 м (женщины). 1. Франческа Лоллобриджида (Италия; олимпийский рекорд); 2. Рагне Виклунд (Норвегия); 3. Валери Мальте (Канада); … 12. Ксения Коржова (Россия).

Прыжки на лыжах с трамплина, нормальный трамплин (женщины). 1. Анна Удине Стрем (Норвегия); 2. Ника Превц (Словения); 3. Нодзоми Маруями (Япония).

Сноуборд, биг-эйр (мужчины). 1. Кира Кимура; 2. Рёма Кимата (оба — Япония); 3. Су Имин (Китай).

Арнольд Кабанов