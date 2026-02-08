Часть домов в Белгороде переводят на резервные источники энергогенерации

Мэр Белгорода Вячеслав Демидов сообщил, что после ракетного удара многоквартирные дома нескольких микрорайонов города переводят на резервные источники энергогенерации.

Как уточнил господин Демидов в Telegram-канале, Белгород подвергся ракетному обстрелу в 20:02 и 20:38. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Оперштаб Белгородской области сообщал, что некоторые объекты водоканала Белгорода обесточены. Позднее некоторые из них перевели на резервные источники электрогенерации. Вячеслав Демидов уточнял, что в Белгороде для жителей открыты несколько точек обогрева.

Ракетному обстрелу подверглась и Брянская область, сообщал губернатор Александр Богомаз. По его словам, два человека ранены. В семи муниципалитетах нарушены тепло- и энергоснабжение.