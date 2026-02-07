Богомаз сообщил об ударах по Брянской области ракетами «Нептун» и HIMARS

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами большой дальности «Нептун» и системой реактивного залпового огня HIMARS. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Из-за ракетных ударов в семи муниципальных образованиях региона нарушены тепло- и энергоснабжение. При атаке в Выгоничском районе были ранены два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу. Были повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь.

Специальные и аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение в области, отметил господин Богомаз. Работают оперативные и экстренные службы.

В 20:43 мск Александр Богомаз сообщал, что над Брянской областью силы противовоздушной обороны сбили пять БПЛА самолетного типа. Пострадавших не было. В ночь на 7 февраля над Россией уничтожили 82 БПЛА, восемь из них — над Брянской областью.