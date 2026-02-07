Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире на ОИ, Малинин — второй

Японский фигурист Юма Кагияма выиграл короткую программу в командном турнире Олимпийских игр. Он набрал 108,67 балла.

Кагияма исполнил каскад четверной тулуп—тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. На 10 баллов от него отстал главный фаворит Игр американец Илья Малинин (98,00). Фигурист приземлил четверной флип, тройной аксель, а также каскад четверной лутц—тройной тулуп, на котором судьи отметили недокрут. Изначально спортсмен планировал исполнить каскад четверной аксель—тройной тулуп, а также тройной аксель и четверной лутц. Тройку лучших замкнул канадский фигурист Стивен Гоголев, который набрал 92,99 балла.

После коротких программ у одиночников и спортивных пар, а также ритм-танца у дуэтов право выступить в произвольной программе получили пять сборных из десяти. В общем командном зачете лидирует команда США (34 балла). На втором месте идет японская сборная (33), на третьем — итальянская (28), на четвертом — канадская (27), на пятом — грузинская (25).

После полуночи по московскому времени с произвольным танцем выступят дуэты. Командный турнир завершится 8 февраля произвольными программами у пар, женщин и мужчин.

Таисия Орлова