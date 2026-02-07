Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время осмотра поврежденных объектов энергетической инфраструктуры он попал под повторный ракетный обстрел.

«Проехал по объектам инфраструктуры. Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Ракетную опасность объявляли в Белгороде в 20:02 и 20:39 мск. После первого обстрела Вячеслав Гладков сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры. Он добавил, что «объем работ по восстановлению тепла увеличивается». В Белгороде открыты несколько пунктов обогрева. Один из них с 8 февраля будет работать в круглосуточном режиме. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в нескольких микрорайонах города многоквартирные дома подключают к резервным источникам электрогенерации.

Ранее о ракетном обстреле также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз.