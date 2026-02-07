Японский сноубордист Кира Кимура стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

Японский сноубордист Кира Кимура взял золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине биг-эйр. По итогам трех попыток он показал результат 179,50 балла.

Серебряным призером стал его соотечественник Рёма Кимата (171,50). Бронзовую медаль завоевал китайский сноубордист Су Имин (168,50), выступавший в статусе действующего чемпиона Игр.

21-летний Кира Кимура впервые завоевал олимпийскую медаль. В сезоне-2023/24 японец стал победителем Кубка мира в дисциплине биг-эйр.

Таисия Орлова