Два человека погибли при падении Mercedes с эстакады в Москве

Водитель и пассажир погибли при падении автомобиля Mercedes с эстакады на 77-м км МКАД в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель наехал «на препятствие», после чего иномарка опрокинулась и упала с высоты. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах аварии.

Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», автомобиль упал на другую машину, которая двигалась по внешней стороне 77-го км МКАД. «Москва 24» сообщала, что при падении Mercedes задел две машины. Движение на этом участке дороги затруднено. На месте аварии дежурят скорая помощь и сотрудники ГАИ.