Норвежка Анна Удине Стрем завоевала золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина

Норвежка Анна Удине Стрем стала олимпийской чемпионкой в состязании по прыжкам на лыжах с нормального трамплина. По сумме двух попыток она набрала 267,3 балла.

Второе место заняла словенка Ника Превц (266,2 балла). Японка Нодзоми Маруяма стала бронзовым призером (261,8).

27-летняя норвежка впервые завоевала медаль Олимпийских игр. В 2025 году она стала двукратной чемпионкой мира в командных и смешанных командных соревнованиях.

Таисия Орлова