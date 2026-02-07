Теннисистки Александрова и Джойнт выиграли парный турнир WTA 500 в Абу-Даби

Россиянка Екатерина Александрова и австралийка Майя Джойнт стали победительницами парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Абу-Даби. Общий призовой фонд соревнования составляет $1,2 млн.

В финале они обыграли словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николлс. Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 10:8. Встреча, прерывавшаяся из-за дождя, продлилась 1 час 49 минут.

Ранее сегодня Екатерина Александрова уступила чешке Саре Бейлек в финале одиночного турнира — 7:6 (7:5), 6:1. На счету 31-летней россиянки пять титулов WTA в одиночном разряде и два — в парном.

Таисия Орлова