В Запорожской области при ударе БПЛА погибла женщина

В селе Бурчак Запорожской области при ударе БПЛА погибла 65-летняя женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По словам господина Балицкого, беспилотник ударил по территории частного дома. Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. На месте работают экстренные службы.

За сутки над Запорожской областью сбили 14 БПЛА, сообщил Евгений Балицкий. 11 из них — беспилотники самолетного типа и три — FPV-дроны.