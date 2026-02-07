NYT: санкции в отношении российского спорта могут быть сняты в скором времени

Члены Международного олимпийского комитета (МОК) выразили готовность вновь допустить Россию к основным международным соревнованиям. С такой инициативой выступили на заседании комитета в Милане на этой неделе, сообщило The New York Times (NYT).

На заседании МОК глава Международной лыжной федерации Юхан Элиаш призвал разработать более четкие принципы, по которым команды разных стран могут быть не допущены к соревнованиям. Он выдвинул такое предложение, чтобы не выделять Россию «как объект критики», учитывая множество других конфликтов по всему миру, пишет NYT.

«Мы понимаем политику и знаем, что не действуем в вакууме. Но наша игра — это спорт <...> Спорт должен оставаться нейтральной площадкой», — заявила в обращении к делегатам президент МОК Кирсти Ковентри. При этом в своей речи она не упомянула Россию.

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов. По данным NYT, это самый низкий показатель с 1908 года.

В 2022 году МОК отстранил российских спортсменов от международных соревнований. В марте 2023-го комитет рекомендовал допустить россиян в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов с рядом ограничений. В их числе, помимо запрета национальной символики, были «фильтры», касавшиеся вопроса публичной поддержки СВО и связей с силовыми структурами. В декабре 2025 года исполком организации рекомендовал допускать российских спортсменов до юношеских турниров с флагом и гимном.

Сейчас россияне могут выступать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Последний раз Россия отправляла полную, неограниченную санкциями команду на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. После для российских спортсменов действовали ограничения из-за допингового скандала.

