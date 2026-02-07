Нетаньяху встретится с Трампом для переговоров по Ирану 11 февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся 11 февраля. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера в соцсети Х.

Переговоры пройдут в Вашингтоне. В канцелярии отметили, что главы двух стран «обсудят переговоры по Ирану». «Премьер-министр считает, что в любые переговоры обязательно должны быть включены темы ограничения (иранского арсенала.— “Ъ”) баллистических ракет и прекращения поддержки иранской оси (союзный Ирану военно-политический альянс на Ближнем Востоке.— “Ъ”)», — отмечается в сообщении канцелярии.

В январе президент США Дональд Трамп призвал Иран сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. 6 февраля в Омане начались переговоры делегаций США и Ирана по ядерной сделке. Господин Трамп предупреждал, что в скором времени в Иран прибудут американские корабли.

