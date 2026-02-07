При нападении на общежитие в Уфе пострадали студенты из Индии

Пострадавшими во время нападения 15-летнего уфимца на студентов Башкирского госмедуниверситета стали четверо студентов из Индии, сообщил ректор вуза Валентин Павлов.

Сегодня вечером подросток, вооруженный ножом, напал на студентов в общежитии на улице Репина. При его задержании ранения получили двое сотрудников полиции. Пострадавших и нападавшего госпитализировали. По словам медиков, в ближайшие десять дней подросток проведет в больнице. Мотивы совершения преступления пока официально не озвучены. Известно, что подросток воспитывался в неполной семье.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти связались с родственниками пострадавших. «Окажем содействие в их прилете в Россию в случае необходимости»,— отметил господин Хабиров.

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по признакам покушения на убийство двух и более лиц и посягательство на жизнь сотрудника полиции (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ).

