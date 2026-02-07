Конькобежка Лоллобриджида взяла золото с олимпийским рекордом, Коржова — 12-я

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида в свой 35-й день рождения выиграла золото Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо на дистанции 3000 м, установив при этом олимпийский рекорд. Она показала результат 3 минуты 54,28 секунды.

До мирового рекорда, принадлежащего трехкратной олимпийской чемпионке чешке Мартине Сабликовой, итальянке не хватило более двух секунд. 38-летняя Сабликова приехала на свои шестые Игры, но снялась с забега из-за недомогания.

Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, отставшая от Лоллобриджиды на 2,26 секунды. Бронзовым призером стала канадка Валери Мальте (+2,65). Российская конькобежка Ксения Коржова финишировала 12-й (+11,55). Представительница Казахстана Елизавета Голубева, до 2023 года выступавшая за Россию, стала десятой (+9,02).

Франческа Лоллобриджида завоевала свою третью олимпийскую медаль. На пекинских Играх 2022 года она взяла серебро на дистанции 3000 м и бронзу в масс-старте.

Таисия Орлова