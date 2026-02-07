Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Орбан заявил о планах посетить первое заседание «Совета мира» Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах посетить Вашингтон для участия в первом заседании «Совета мира», инициативы экс-президента США Дональда Трампа. Встреча, по данным Axios, запланирована на 19 февраля.

Фото: Markus Schreiber, file / AP

«Через две недели мы снова встретимся в Вашингтоне, потому что состоится учредительное заседание “Совета мира”», — заявил Орбан на митинге в городе Сомбатхей (цитата по AFP).

Изначально проект позиционировался как инструмент для восстановления Газы, но его устав не ограничивается палестинским направлением, что позволяет рассматривать его как потенциального конкурента ООН.

