Член ОП РФ Екатерина Колотовкина выступила против концертов Агутина и Варум

Член Общественной палаты (ОП) РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО) по Самарской области Екатерина Колотовкина возмутилась информацией о предстоящем выступлении Леонида Агутина и Анжелики Варум в Тольятти и Самаре. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Общественница напомнила, что артисты публично осудили СВО и заняли неоднозначную позицию по отношению к курсу нашей страны. «Странно, но, возможно, я что-то упустила? Не припомню сообщений об их выступлениях в госпиталях перед ранеными бойцами, не видела их на передовой, поддерживающих наших ребят. Равно как и об их активном участии в значимых сборах или организации благотворительных концертов в поддержку тех, кто сейчас рискует своей жизнью ради Родины»— написала член Общественной палаты РФ, добавив, что исполнители «давно обустроили себе "запасной аэродром" на чужбине, в то время как здесь продолжают зарабатывать на русских людях».

«Почему не прикроем эту "лавочку" и не закроем "кормушку" для тех, кто фактически предал свою страну в самый ответственный и трудный момент? Разве это не предательство по отношению к нашим бойцам, которые погибли, защищая Родину, и тем, кто продолжает сражаться на передовой?»,— недоумевает руководитель КСВО по Самарской области.

Ранее против проведения концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Андрей Сазонов