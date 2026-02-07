Глава ФПБК Виталий Бородин возмутился концертами Агутина в Тольятти и Самаре

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился проведением концерта Леонида Агутина в День защитника Отечества в Тольятти. Артист ранее публично критиковал СВО и является гражданином США.

Отмечается, что исполнитель выступит 23 и 24 февраля в спорткомплексах, находящихся в собственности Самарской области. «В регионе, где тысячи семей связаны с героями, защищавшими Родину, в канун 23 февраля — это выглядит как издевательство»,— отметил господин Бородин в своем Telegram-канале.

«Люди спрашивают: "Как такое возможно?" Задают вопросы, возмущаются. Я тоже не понимаю: почему артистам, которые ни разу не были в зоне СВО, не помогли нашим бойцам, дают государственные площадки для заработка и популяризации? Звездные гонорары — тем, кто критиковал. А тихая помощь — тем, кто в окопах»,— добавил глава ФПБК.

Андрей Сазонов