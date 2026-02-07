В финал мини-турнира Матча звезд КХЛ вышли команды RUS Stars и U23 Stars

В Екатеринбурге завершился первый день Матча звезд FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В одном полуфинале мини-турнира команда, составленная из молодых игроков чемпионата (U23 Stars) со счетом 8:5, переиграла сборную легионеров (World Stars). Во втором сборная уральских клубов (Ural Stars) уступила команде «Звезд России» (RUS Stars) — 3:6.

В субботу также были определены победители трех конкурсов. Самым быстрым хоккеистом стал нападающий Герман Точилкин из нижнекамского «Нефтехимика». «Конкурс капитанов» выиграл форвард минского «Динамо» Сэм Энас. В номинации «Эффектный буллит» победил защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.

Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Тогда же пройдет заключительная часть «мастер-шоу».

Арнольд Кабанов