Виноделие возродится из пепла Везувия

Производить напиток планируют впервые спустя 2 тыс. лет после извержения Везувия, которое уничтожило город. Как сообщает интернет-издание WineNews.it, на территории Помпей уже начали высаживать местные сорта винограда. Проект реализует Археологический парк Помпеи при поддержке винодельческой компании. В планах — создать настоящую археологическую плантацию площадью более 6 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agnfoto / Reuters Фото: Agnfoto / Reuters

Стоимость античного напитка вряд ли будет очень высокой, считает член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко: «Вина данного региона имели достаточно высокую ценность в римские времена. Но мы не знаем, какими именно они были, потому что есть серьезные основания подозревать, что в большинство вин римского периода добавлялись всевозможные ароматизирующие компоненты: семена ароматных растений, мед. Восстановить рецепты тех времен мы не можем: до нас не дошло ни одного полноценного, точного, письменного источника о том, как делалось вино.

Плюс мы не можем гарантировать, что вино делалось из тех же сортов, которые сохранились на этой территории до нашего времени. Поэтому напиток, конечно же, будет отличаться, но и тут не ставится задача возродить детально какие-то римские процессы и максимально близко отразить вкусу того вина, что когда-то существовало. Скорее всего, на современный вкус это будет не самое лучшее вино. Все римское виноделие было, мягко говоря, слабее, чем современное производство во Франции, Италии и Испании.

Цена такого вина будет не слишком отличаться от обычного. Скорее всего, она будет отличаться от соседних регионов несколькими евро чисто за туристическую наценку. Для Европы это не самый уникальный случай. Известны попытки делать вина с разных исторических виноградников. Это цена регионального вина с наценкой10-20%».

Ранее в Италии уже предпринимали попытку возродить античное виноделие. На острове Эльба ученые и производители воссоздали метод производства «морского вина». Его описывали еще древние греки. Виноград погружали в плетеных корзинах в морскую воду на глубину 7 м, там он проводил пять дней. После этого плоды сушили на солнце. Известно, что продать удалось первую партию из 40 бутылок.

Директор Центра археологических исследований Николай Винокуров отмечает, что коммерческий успех таких инициатив зависит только от качества конечного продукта: «Подобных мероприятий было достаточно много. Единственное, что успешность заканчивалась там, где заканчивались деньги. Это очень дорогостоящий многолетний проект. Виноградник дает урожай на третий-пятый год, а понять, какое будет из него вино, более-менее можно на седьмой-восьмой год.

Археологи, которые копают достаточно много в тех местах, где виноград давно введен в культуру, сталкиваются постоянно с остатками потребления вина и винограда в том или ином виде. Многие народы, познакомившись с античным вином, до нашего времени не дожили, они просто спились. Но современные профессиональные виноделы хотят разнообразить то поле, на котором они зарабатывают деньги.

Следующий вопрос: какое они будут делать вино? То, которое навязывается всем жителям Европы в последние три десятилетия как единственный эталон? Я говорю о сухих винах. Сделаешь сухое — отойдешь от античных стандартов.

Сухое вино в античности тоже знали, его пили, но это был ширпотреб. Старые элитные вина все были сладкие.

И они хранились хорошо. Но потребитель, которого уже приучили к сухому вину, будет говорить: "Как это можно пить? Это невозможно, это вредно, это неполезно и так далее. Мы это пить не будем"».

Министр сельского хозяйства Италии назвал инициативу по возрождению античного виноделия в Помпеях образцом успешного государственно-частного партнерства. Помимо виноградников проект также включает в себя оливковые рощи и фруктовые сады. По словам представителя Археологического парка, они планируют превратить более 100 га зеленых зон в источник знаний и доходов.

Ангелина Зотина