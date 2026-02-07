В общежитии вуза в Уфе мужчина ранил ножом четырех студентов и полицейского

В общежитии Башкирского государственного медицинского университета в Уфе вооруженный ножом мужчина ранил четырех студентов и полицейского. Нападавшего задержали. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Полиция уточняет все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала «112», пострадали шесть человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждали, что нападавший взял одного студента в заложники в спортзале. SHOT сообщил, что среди пострадавших есть один ребенок. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», нападение произошло в общежитии на улице Репина, 6. Там живут иностранные студенты.