Силы ПВО за шесть часов сбили три беспилотника над территорией РФ

В период с 8:00 по 14:00 мск над Россией сбили три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По одному БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями. Еще один беспилотник сбили над территорией Москвы и Московской области.

В ночь на 7 февраля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 82 беспилотника над 13 российскими регионами. Из них 45 БПЛА сбили над Волгоградской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской, три — над Курской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Астраханской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Смоленской областями.

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадали четверо мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 13:44 мск объявил режим беспилотной опасности на территории региона.