В Химках погиб подросток из-за взрыва неизвестного устройства

Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в подмосковном городе Химки, микрорайоне Сходня. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в Telegram-канале.

Пострадали еще два человека — 51-летняя женщина и 15-летний подросток, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. Их госпитализировали с тяжелыми ранениями. Взрыв произошел в Банном переулке микрорайона Сходня. Его оцепили силовики, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Выживший подросток рассказал, что он с другом просто шел по улице, когда под ногами что-то взорвалось, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, его товарищ пнул самодельное взрывное устройство. Telegram-канал Baza сообщает, что устройство находилось в рюкзаке подростка — это был регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01). Он предназначен для комплекса изолирующих противогазов. 13-летний мальчик, по данным Baza, погиб от травм спины.