Мсье уехал от расплаты

Федеральная налоговая служба пытается обанкротить гражданина Франции Эрика Патруйярда, экс-главу российских офисов двух крупных американских фармкомпаний — Pfizer и Eli Lilly. Это дело, как считают юристы, примечательно тем, что практика признания экономической несостоятельности иностранных граждан со стороны российских налоговиков довольна редка. Учитывая сумму долга господина Патруйярда — 35 млн руб., эксперты оценивают шансы на его банкротство как вполне реальные. Правда, сам должник, судя по всему, вернулся на родину и интересов в РФ больше не имеет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава российских офисов Pfizer и Eli Lilly Эрик Патруйярд

Фото: личный архив Экс-глава российских офисов Pfizer и Eli Lilly Эрик Патруйярд

Фото: личный архив

Бывший глава российских подразделений фармкомпаний Pfizer и Eli Lilly Эрик Патруйярд может стать банкротом. Заявление о признании его несостоятельным в Арбитражный суд Москвы в конце января 2026 года направила инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС), следует из судебной картотеки.

Сумма исковых требований составляет 35,4 млн руб. Как образовался этот долг, в материалах картотеки арбитражных дел не уточняется.

В ФНС на вопросы “Ъ” об иске не ответили. Связаться с господином Патруйярдом “Ъ” не удалось.

Пока заявление оставлено без движения, так как налоговая служба не предоставила суду документы, подтверждающие постоянную или временную прописку Эрика Патруйярда в Москве, а также наличие у него имущества здесь. Как следует из документов суда, Эрик Патруйярд — гражданин Франции. При этом, по разным данным, прежде он был прописан в одном из жилых комплексов на северо-западе Москвы.

Эрик Патруйярд до прихода в фарминдустрию работал в компании-производителе шин Michelin, где отвечал за продажи и маркетинг в ряде стран. В начале 2000-х годов начал работать в Eli Lilly, руководил филиалами этой американской фармкомпании в Нидерландах и Испании. В 2012 году был назначен на должность президента Eli Lilly в России, СНГ и Израиле. В 2023 году Eli Lilly ушла с российского рынка, и этот бизнес был передан Swixx Biopharma.

В 2017 году Эрик Патруйярд перешел в российский офис другой американской фармкомпании — Pfizer. Как следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile, он руководил сразу двумя дочерними структурами компании — ООО «Пфайзер инновации» и ООО «Пфайзер». Из Pfizer господин Патруйярд ушел окончательно в мае 2022 года. В Pfizer заявили “Ъ”, что Эрик Патруйярд у них давно не работает и претензии налоговой к деятельности компании не относятся.

Иск к господину Патруйярду примечателен тем, что налоговая банкротит граждан, а тем более нерезидентов страны, довольно редко.

За 2025 год из общего числа возбужденных дел о банкротстве физлиц ФНС выступала инициатором лишь в 0,6% случаев, говорит руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова. Это связано в том числе с тем, что широкие полномочия службы позволяют ей взыскать задолженность и без этой процедуры, объясняет юрист.

Учитывая размер долга Эрика Патруйярда, риск его банкротства довольно высок, считает юрист адвокатского бюро КИАП Елизавета Федулова. На практике в последнее время редко, но встречаются примеры, когда несостоятельным признается даже иностранный гражданин, отмечает она. Однако взыскать оспариваемую сумму будет непросто. Судя по соцсетям господина Патруйярда, сейчас он живет во французском Лионе.

Виктория Колганова