Вооруженные силы РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Армия РФ также нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые выполняют заказы по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах, сообщили в ведомстве. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены»,— указано в сводке министерства.

Удары были нанесены высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотниками.

Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что российские вооруженные силы взяли под контроль Чугуновку в Харьковской области.