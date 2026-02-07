Завод «ПСК Фарма» в Дубне перевели на круглосуточную работу

В фармкомпании «ПСК Фарма» сообщили «Ъ», что их завод в Дубне теперь работает круглосуточно. Переход на новый график начался в середине 2025 года.

Как отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро, из-за изменений на производстве объем выпуска продукции вырос на 48,5%. Выпуск жидких лекарственных форм вырос на 75%.

На круглосуточный режим в последние годы переходили предприятия оборонно-промышленного комплекса, например, завод «Авиастар» в Ульяновске. Такой график тестировали и компании-производители продуктов питания, например, «Мираторг» на своей фабрике-кухне в Домодедово. Крупные производители лекарств, кроме "ПСК Фарма", о подобном опыте пока не сообщали.

Виктория Колганова