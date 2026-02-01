Вооруженные силы России взяли под контроль два села — Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Село Зеленое было взято под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Север». Село Сухецкое — в результате решительных действий подразделения группировки «Центр».

Село Зеленое находится на границе с Белгородской областью. Сухецкое — примрено в 10 км к северу от Покровска.