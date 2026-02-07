Следовавший в Данию сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе
Грузовое судно село на мель в Финском заливе севернее острова Сескар. Сухогруз перевозит удобрения в Данию, сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
Фото: Peter Heiden / Marine Traffic
Сухогруз Sfera направляется из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания). Он перевозит 72 тыс. тонн минеральных удобрений.
Экипаж судна состоит из 22 человек, никто не пострадал. Повреждений корпуса и водотечности не обнаружено. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, инцидент не оказал влияния на движение других судов.
Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.