Следовавший в Данию сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе

Грузовое судно село на мель в Финском заливе севернее острова Сескар. Сухогруз перевозит удобрения в Данию, сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Heiden / Marine Traffic Фото: Peter Heiden / Marine Traffic

Сухогруз Sfera направляется из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания). Он перевозит 72 тыс. тонн минеральных удобрений.

Экипаж судна состоит из 22 человек, никто не пострадал. Повреждений корпуса и водотечности не обнаружено. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, инцидент не оказал влияния на движение других судов.

Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.