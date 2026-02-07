Правительство выделило более 10 млрд руб. на жилищные сертификаты в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств на жилищные сертификаты в 2026 году. На эти цели направят свыше 10 млрд руб. федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабмина.

Сертификаты предназначены для приобретения жилья в населенных пунктах с развитой инфраструктурой или для улучшения условий в текущем городе проживания. Мера реализуется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем…»

Программа адресована льготным категориям: чернобыльцам, переселенцам, гражданам, переезжающим с Байконура, Севера, из ЗАТО, а также военным, сотрудникам МВД и МЧС, признанным нуждающимися.