Польша подняла в небо истребители из-за действий России на Украине

Польша задействовала военную авиацию из-за действий российских ВВС на Украине. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

«Оперативное командование... мобилизовало необходимые силы и ресурсы, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности»,— сказано в пресс-релизе командования в соцсети X.

Действия Польши носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности, «особенно в районах, прилегающих к зонам повышенной угрозы», уточняется в публикации.

В предыдущий раз Польша задействовала истребители по этой же причине 3 февраля, до этого — в конце декабря 2025 года. Как правило, эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.