Российская армия получила партию новейшей РСЗО «Сарма»

Российские вооруженные силы получили партию новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма». Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Партия таких машин уже... проходит всестороннюю апробацию в зоне проведения СВО»,— рассказал господин Оздоев в интервью ТАСС.

Разработка РСЗО «Сарма» началась в 2023 году. Система рассчитана на управляемые боеприпасы с дальностью до 120 км и использует спутниковую и инерциальную навигацию; полный залп занимает менее 20 секунд. РСЗО впервые представят на World Defense Show в Саудовской Аравии на следующей неделе. По данным разработчика, она мобильнее и легче, чем «Торнадо-С». Боевые машины РСЗО «Сарма» могут координировать действия, нанося удары по целям противника.

О других военных разработках РФ — в материале «Ъ» «ПВО переводят на дистанционку».