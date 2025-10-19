ПВО переводят на дистанционку
Дмитрию Медведеву показали новые и улучшенные системы для борьбы с дронами
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в выходные выяснял, как российская оборонка перестраивается под новые угрозы. На полигоне Капустин Яр ему продемонстрировали современные артиллерийские установки, реактивные системы и дроны-камикадзе, а также дистанционно управляемые зенитные модули для борьбы с беспилотниками. Судя по представленным образцам, ставка делается на автоматизацию и удешевление средств ПВО, способных прикрывать важные объекты от массированных атак БПЛА.
На полигоне Капустин Яр Дмитрию Медведеву (третий слева) показали, каким оружием российские военные намерены уничтожать дальнобойные дроны противника
Фото: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Pool Photo / AP
Программа визита Дмитрия Медведева на Капустин Яр (Астраханская область) помимо осмотра новых разработок в области ПВО и борьбы с беспилотниками включала испытания артиллерийских систем. Одной из них стала разработанная в начале 2020-х годов 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва» на колесном шасси БАЗ-6910-027 «Вощина». Она имеет дальность стрельбы до 24,5 км и скорострельность до семи выстрелов в минуту. «Мальва» предназначена для повышения мобильности артиллерии, являясь, по сути, колесным аналогом известной гаубицы «Мста». Подобные системы уже давно используются в армиях других стран.
Осмотрел господин Медведев и новую реактивную систему залпового огня «Сарма» калибра 300 мм на бронированном шасси КамАЗ-63501. Ее разработка началась в 2023 году. Система рассчитана на управляемые боеприпасы с дальностью до 120 км и использует спутниковую и инерциальную навигацию; полный залп занимает менее 20 секунд. В сентябре 2025-го «Сарма» получила бронированную кабину. Тогда же ее демонстрировали Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Пермь.
Особое внимание в ходе визита Дмитрия Медведева было уделено барражирующему боеприпасу V2U — дрону-камикадзе с искусственным интеллектом. Аппарат с размахом крыла 1,2 м способен развивать скорость до 60 км/ч и нести боевую нагрузку до 3,5 кг. Продолжительность полета — до часа, дальность — около 80 км. По данным разработчиков, V2U может автономно обнаруживать и поражать цели без постоянного контроля оператора, используя навигационные и геомагнитные системы, что позволяет ему работать даже под радиоэлектронным подавлением. Эти аппараты серийно применяются в зоне боевых действий с июня 2025 года.
За защиту от БПЛА в экспозиции отвечали стационарные дистанционно управляемые огневые установки.
Зенитно-пулеметный модуль «Анклав», вооруженный четырьмя крупнокалиберными пулеметами НСВТ калибра 12,7 мм, рассчитан на поражение беспилотников и малогабаритных воздушных целей на расстоянии до 1 км. Модуль может устанавливаться на крышах зданий, бронетехнике или стационарных объектах и оснащен оптико-электронной системой сопровождения целей. Схожее предназначение имеют и обновленные зенитные установки ЗУ-23-2, также модифицированные в дистанционно управляемый формат. Концепция подобных систем в России была представлена еще в 2013 году под обозначением ЗУ-23/30М1-3, но в серийное производство они не пошли. В 2023 году разработчики показали усовершенствованный вариант с интегрированным прицельно-навигационным оборудованием, а в апреле 2025-го аналогичные образцы уже демонстрировались Дмитрию Медведеву на этом же полигоне. Какая именно модификация была представлена теперь, не уточнялось: возможно, это дальнейшее развитие прежнего образца с улучшенной автоматикой наведения и элементами защиты от радиоэлектронного подавления.
Модернизация таких систем, по оценкам специалистов, стала реакцией на сохраняющуюся угрозу со стороны дальнобойных беспилотников, способных пролетать через бреши в приграничной ПВО и поражать цели в глубине России. Стационарные зенитно-пулеметные комплексы рассматриваются как более дешевое и массовое в сравнении с зенитными ракетными комплексами средство защиты критической инфраструктуры, складов и объектов военного назначения. Однако данные о результатах испытаний и реальной эффективности представленных установок пока не раскрываются.