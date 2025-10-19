ПВО переводят на дистанционку

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в выходные выяснял, как российская оборонка перестраивается под новые угрозы. На полигоне Капустин Яр ему продемонстрировали современные артиллерийские установки, реактивные системы и дроны-камикадзе, а также дистанционно управляемые зенитные модули для борьбы с беспилотниками. Судя по представленным образцам, ставка делается на автоматизацию и удешевление средств ПВО, способных прикрывать важные объекты от массированных атак БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На полигоне Капустин Яр Дмитрию Медведеву (третий слева) показали, каким оружием российские военные намерены уничтожать дальнобойные дроны противника

Программа визита Дмитрия Медведева на Капустин Яр (Астраханская область) помимо осмотра новых разработок в области ПВО и борьбы с беспилотниками включала испытания артиллерийских систем. Одной из них стала разработанная в начале 2020-х годов 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С43 «Мальва» на колесном шасси БАЗ-6910-027 «Вощина». Она имеет дальность стрельбы до 24,5 км и скорострельность до семи выстрелов в минуту. «Мальва» предназначена для повышения мобильности артиллерии, являясь, по сути, колесным аналогом известной гаубицы «Мста». Подобные системы уже давно используются в армиях других стран.

Осмотрел господин Медведев и новую реактивную систему залпового огня «Сарма» калибра 300 мм на бронированном шасси КамАЗ-63501. Ее разработка началась в 2023 году. Система рассчитана на управляемые боеприпасы с дальностью до 120 км и использует спутниковую и инерциальную навигацию; полный залп занимает менее 20 секунд. В сентябре 2025-го «Сарма» получила бронированную кабину. Тогда же ее демонстрировали Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Пермь.

Особое внимание в ходе визита Дмитрия Медведева было уделено барражирующему боеприпасу V2U — дрону-камикадзе с искусственным интеллектом. Аппарат с размахом крыла 1,2 м способен развивать скорость до 60 км/ч и нести боевую нагрузку до 3,5 кг. Продолжительность полета — до часа, дальность — около 80 км. По данным разработчиков, V2U может автономно обнаруживать и поражать цели без постоянного контроля оператора, используя навигационные и геомагнитные системы, что позволяет ему работать даже под радиоэлектронным подавлением. Эти аппараты серийно применяются в зоне боевых действий с июня 2025 года.

За защиту от БПЛА в экспозиции отвечали стационарные дистанционно управляемые огневые установки.

Зенитно-пулеметный модуль «Анклав», вооруженный четырьмя крупнокалиберными пулеметами НСВТ калибра 12,7 мм, рассчитан на поражение беспилотников и малогабаритных воздушных целей на расстоянии до 1 км. Модуль может устанавливаться на крышах зданий, бронетехнике или стационарных объектах и оснащен оптико-электронной системой сопровождения целей. Схожее предназначение имеют и обновленные зенитные установки ЗУ-23-2, также модифицированные в дистанционно управляемый формат. Концепция подобных систем в России была представлена еще в 2013 году под обозначением ЗУ-23/30М1-3, но в серийное производство они не пошли. В 2023 году разработчики показали усовершенствованный вариант с интегрированным прицельно-навигационным оборудованием, а в апреле 2025-го аналогичные образцы уже демонстрировались Дмитрию Медведеву на этом же полигоне. Какая именно модификация была представлена теперь, не уточнялось: возможно, это дальнейшее развитие прежнего образца с улучшенной автоматикой наведения и элементами защиты от радиоэлектронного подавления.

Модернизация таких систем, по оценкам специалистов, стала реакцией на сохраняющуюся угрозу со стороны дальнобойных беспилотников, способных пролетать через бреши в приграничной ПВО и поражать цели в глубине России. Стационарные зенитно-пулеметные комплексы рассматриваются как более дешевое и массовое в сравнении с зенитными ракетными комплексами средство защиты критической инфраструктуры, складов и объектов военного назначения. Однако данные о результатах испытаний и реальной эффективности представленных установок пока не раскрываются.

Дмитрий Сотак