Трамп пригрозил пошлинами за торговлю с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из стран, которые продолжают закупать товары из Ирана.

«Может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины — например, 25% — на товары, импортируемые в США, которые являются продукцией любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги из Ирана»,— написано в постановлении, которое подписал Дональд Трамп.

В январе президент США объявил о введении пошлин в размере 25% на все деловые операции со странами, которые ведут бизнес с Ираном.