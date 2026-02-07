США хотят оштрафовать подрядчиков за задержки поставок Украине

Армия США намерена взыскать штрафы с американских компаний Northrop Grumman Corp. и Global Military Products Inc. за просрочку поставок крупнокалиберных артиллерийских снарядов, предназначенных Украине, пишет Bloomberg. Контракты на поставку оружия были заключены в 2022 году.

Решение принято на основе рекомендаций доклада генерального инспектора Пентагона, который выявил нарушения сроков поставок до 18 месяцев. Общая сумма штрафов, предложенная к взысканию, составляет порядка $1,1 млн. Какая доля взысканий придется на каждую из компаний, неизвестно.

Всего аудит Пентагона охватил семь контрактов на сумму $1,9 млрд. Из них пять выполнялись с нарушениями и неэффективно. Кроме того, проверки выявили незавершенные заказы на $907 млн, которые могут быть частично отменены. Во время аудита также установлено, что закупки боеприпасов производились по завышенным ценам.