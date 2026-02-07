Reuters: Россия отказалась от предложения США по Запорожской АЭС

Москва выступила против предложения Вашингтона о передаче Запорожской АЭС под контроль США для урегулирования конфликта на Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, согласно предложению американской стороны, США контролировали бы ЗАЭС и распределяли генерируемую энергию поровну между Россией и Украиной. По словам источников, Москва настаивает на том, чтобы станция осталась под контролем России. Киев такое предложение считает неприемлемым.

По словам собеседников Reuters, нерешенным остается и вопрос территорий. Украинская сторона намерена вынести условия мирного соглашения, включая пункт о территориях, на референдум.