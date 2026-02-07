В Курской области из-за падения дрона погиб мужчина

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Верхний Любаж Фатежского района дрон упал на территорию частного дома. Начался пожар. Погиб один человек, еще трое — пострадали.

Как написал глава региона в Telegram-канале, погиб 27-летний мужчина. В момент падения дрона он находился в гараже.

Александр Хинштейн уточнил, что среди пострадавших есть 13-летняя девочка. Она получила осколочные ранения, ее госпитализировали. У двух взрослых зафиксировали сотрясение мозга.