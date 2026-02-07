Госдеп США одобрил продажу Украине запчастей для военного оборудования

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине запчастей для военного оборудования на $185 млн, сообщил Пентагон.

«Поставка запасных частей напрямую повысит эффективность боевых действий за счет увеличения коэффициента боеготовности, улучшения логистики и снижения финансовых затрат»,— указано в заявлении Пентагона. Ведомство уточнило, что после продажи запчастей не изменит баланс сил в регионе.

Как написано в сообщении, Украина испытывает острую необходимость в укреплении материально-технического обеспечения. Пентагон пояснил, что речь идет о поддержании темпов эксплуатации транспортных средств и систем вооружений, которые США ранее направили на Украину.