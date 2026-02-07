Что смотреть на Олимпиаде 7 февраля

В субботу, 7 февраля, на Олимпийских играх будут разыграны первые комплекты медалей. Всего событий, в которых на кону стоят награды, будет пять. Подробнее — в анонсе “Ъ”.

7 февраля в медальных событиях примут участие две российские спортсменки. В 15:00 мск лыжница Дарья Непряева побежит скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км коньковым ходом). Результаты ее первых гонок на международном уровне обязывают оценивать шансы россиянки завоевать какую-нибудь награду крайне сдержанно. В Кубке мира Непряева постепенно прибавляла, но все же близко к призовым позициям не подбиралась. Еще более туманны перспективы стартующей в 18:00 на дистанции 3000 м конькобежки Ксении Коржовой и саночника Павла Репилова (на 19:00 запланировано начало первого дня состязаний одиночек). Для них и попадание в топ-10 будет считаться большим успехом.

Первые медали Олимпиады-2026 достанутся кому-то из горнолыжников. В 13:30 мужчины разыграют награды в скоростном спуске. О том, что швейцарец Беат Фойц распрощается со статусом действующего олимпийского чемпиона, стало известно еще несколько лет назад, когда спортсмен завершил карьеру. Главные фавориты — его соотечественники: лидер общего зачета Кубка мира Марко Одерматт и Франьо фон Алльмен, год назад взявший золото мирового первенства в дисциплине.

Кроме того, вечером будут разыграны еще два комплекта медалей. Китайский сноубордист Су Имин имеет неплохие шансы, как и четыре года назад, подняться на верхнюю ступень пьедестала в биг-эйре. Словенская прыгунья с трамплина Ника Превц, сверкнувшая на последнем чемпионате мира, может продолжить семейные традиции и выиграть в этом виде олимпийскую медаль. Ранее это удавалось двум ее старшим братьям, Петеру и Цене. Третий, Домен, приехал в Милан и Кортину вместе с сестрой, и тоже является явным претендентом на призы.

Интерес вызывает и одно мероприятие, в котором медали досрочно вручать не будут. Командный турнир по фигурному катанию уже вовсю идет. После трех раундов — коротких программ у женщин и спортивных пар, а также ритм-танца у дуэтов — настает очередь мужчин. А это значит, что близок олимпийский дебют флагмана современного одиночного катания американца Ильи Малинина. Сборная США перед ним уже успела немного оторваться от преследователей. На ее счету 25 баллов, у идущих вторыми японцев — 23, у замыкающих тройку итальянцев — 22.

Арнольд Кабанов