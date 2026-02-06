Депутат Госдумы Владимир Кошелев создал канал в мессенджере Max

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о создании своего канала в мессенджере Max. Об этом политик написал в собственном Telegram-канале.

В национальном мессенджере пока присутствует только еще один представитель Самарской области Владимир Гутенев.

Ранее сообщалось, что в 26-м по счету рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД-26) среди представителей Самарской области впереди оказались Владимир Гутенев и Владимир Кошелев.

Евгений Чернов