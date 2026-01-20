Представляющие Самарскую область Владимир Гутенев и Владимир Кошелев находятся среди лидеров в рейтинге Госдумы

В 26-м по счету рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД-26) среди представителей Самарской области впереди оказались Владимир Гутенев, занимающий пост председателя комитета по промышленности и торговле, а также Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ. Они находятся на 17-й и 54-й позиции соответственно.

Исследование по итогам осенней сессии проводилось с июля по декабрь 2025 года. Владимир Кошелев вошел в Топ-20 индекса активности, а Владимир Гутенев — в Топ-50 экспертного индекса. Оба депутата, представляющих Самарскую область, попали в Топ-50 индекса медийности.

Лидерами рейтинга стали глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, а также Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству.

Андрей Сазонов