Жители Кубани могут пройти курс обучения на операторов БПЛА

Жители Краснодарского края могут пройти обучение в войсках беспилотных систем. Как сообщает пресс-служба администрации региона, при заключении контракта кандидаты получат единовременную выплату 3,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

Обучение под руководством тренеров с боевым опытом длится не менее трех месяцев. Далее будущие операторы БПЛА могут подписать контракт с Минобороны на срок от одного года, с гарантией увольнения по окончании контракта, а также запретом на перевод в другие войска без согласия военнослужащего, говорится в сообщении.

Ежемесячная зарплата операторов составит от 210 тыс. руб. в месяц, а система денежных поощрений за эффективность — не менее 6 млн руб. суммарно за первый год службы.

Однако для получения специальности оператора БПЛА нужно соответствовать определенным критериям. Возраст кандидатов на обучение должен быть от 18 до 35 лет, они должны иметь категорию годности «А» или «Б».

Сергей Емельянов