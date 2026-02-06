Стали известны победители премии «Слово»

Национальная литературная премия «Слово» объявила победителей. Церемония награждения прошла в Театре на Малой Бронной. В номинации «Проза» в категории «Мастер» победу одержал Захар Прилепин за роман «Тума». В категории «Молодой автор» (18--27 лет) лауреатом стала Варвара Заборцева со сборником повестей и рассказов «Береги косу, Варварушка».

В номинации «Поэзия» в категории «Мастер» победителем признан Игорь Волгин за сборник «Прикосновенный запас». В категории «Молодой автор» награду получил Амир Сабиров за поэму «Ноябрь».

Победители премии по другим номинациям:

Художественный перевод: «Мастер» — Марина Калюбакина (автор — Залму Батирова), перевод с аварского произведения «Хунзахская ханша: Трагедия». «Молодой автор» — Анжелика Эверстова (автор — Наталья Харлампьева), перевод с якутского «Прозрачное письмо».

Документальная литература: «Мастер» — Святослав Рыбас, Екатерина Рыбас, книга «Сталин: Немыслимая судьба». «Молодой автор» — Дмитрий Корнилов, «Русский вальс на африканских просторах, или подлинная история создателя первой ЧВК».

Драматургия: «Мастер» — Юрий Поляков, пьеса «Ангел влияния» (ТД «Белый город», АНО «Театр-Студия Всеволода Шиловского»). «Молодой автор» — Рената Насибуллина, «Цветок папоротника» (Туймазинский государственный татарский драматический театр).

Литературная критика: творческий коллектив «Литературной газеты». Награду получил главный редактор Максим Замшев.

«Мастера» в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Документальная литература» получают по 3 млн руб., «Молодые авторы» — по 1 млн руб.

Гран-при премии получил Никита Михалков. Приз режиссеру вручил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Национальная литературная премия «Слово» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.