Россия сократила добычу газа в 2025 году на 3,3%

Суммарная добыча газа в России в 2025 году снизилась на 3,3% и составила 662,7 млрд куб. м, следует из данных Росстата, которые приводит ТАСС. В показатель включены объемы природного и попутного нефтяного газа.

Добыча природного газа уменьшилась на 3,1%, до 561,1 млрд куб. м. В декабре показатель достиг 53,2 млрд куб. м, что на 4% выше ноября 2025 года и на 4,2% ниже уровня декабря 2024 года. Объем добычи попутного нефтяного газа сократился на 4,2%, до 101,6 млрд куб. м. При этом 25,1 млрд куб. м было сожжено на факельных установках, что на 6,8% больше показателя 2024 года.

Международное энергетическое агентство оценивает добычу природного газа в России по итогам 2025 года в 663 млрд куб. м и ожидает рост показателя в 2026 году на 3,6%, до 687 млрд куб. м.