«Белогорье» победило «Оренбуржье» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Оренбуржье» в 23-м туре Суперлиги. Матч прошел на домашней арене белгородцев в Туле 6 февраля и завершился со счетом 3:0 (28:26, 25:22, 25:20).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

По итогам встречи «Белогорье» занимает пятую строчку турнирной таблицы с 46 очками. «Оренбуржье» оказалось на 12-м месте с 22 очками. Первое место сейчас у «Зенит-Казань» (63 очка).

Следующая игра у «Белогорья» состоится с «Факелом Ямал», занимающим девятую строчку в таблице, в Туле 11 февраля. Матч начнется в 19:00.

В предыдущем туре белгородцы уступили лидеру чемпионата — «Зенит-Казань». Встреча в Туле закончилась со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Егор Якимов