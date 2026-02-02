Волейбольное «Белогорье» уступило лидеру чемпионата в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» проиграл казанскому «Зениту» в матче 22-го тура Суперлиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча ВК «Белогорье» и «Зенит-Казань» в Суперлиге

Фото: ВК «Белогорье» Фото с матча ВК «Белогорье» и «Зенит-Казань» в Суперлиге

Фото: ВК «Белогорье»

В команде хозяев отличились Дмитрий Волков, заработавший 18 очков, Михаил Лабинский (16 очков) и Алексей Кононов (11 очков). У «Белогорья» лучшим бомбардиром стал капитан Павел Тетюхин, набравший 22 очка и установивший личный рекорд по количеству блок-очков в матче (8). По 13 и 11 очков на счету Ивана Яковлева и Георгия Заболотникова соответственно.

Матч получился напряженным, несмотря на разницу в турнирном положении команд. «Белогорье», борясь за престиж и собственную игру, показало себя достойно, особенно в третьем сете. Однако в решающих моментах чемпион оказался сильнее, не дав белгородцам вырвать пятый сет.

«В целом, если не учитывать результат, игра получилась хорошая, напряженная. Когда играют две такие команды с классными пасующими, с классными нападающими по всей длине сетки, неизбежен и оправдан риск на подаче»,— прокомментировал игру главный тренер «Белогорья» Сергей Баранов.

Наставник «Зенита» Алексей Вербов назвал игру своих подопечных не самой качественной с точки зрения подачи и атаки: «С таким приемом, по-хорошему, мы должны заканчивать игру гораздо быстрее. Имея 75%, мы не должны позволять сопернику выигрывать третью партию и на морально-волевых уже и где-то на удаче забирать четвертую. Так что общее впечатление среднее, но рад, что даже когда играли плохо, как сегодня, все равно победили».

По итогам встречи команды остались на «своих» местах в турнирной таблице: «Зенит-Казань» продолжил возглавлять ее, а «Белогорье» зафиксировалось на пятой строчке.

Это поражение стало для белгородцев третьим подряд. Следующий матч команда проведет 6 февраля в Туле, где в 19:00 примет «Оренбуржье».

Алина Морозова